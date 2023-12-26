Таяние ледников может освободить замерзшие в них вирусы

Таяние ледников и вечной мерзлоты может разбудить "спящие" в них вирусы, что грозит катастрофическими последствиями. Об этом предупреждают эксперты ВОЗ . Некоторые из этих микробов были заморожены десятки, а возможно, и сотни тысяч лет назад, но по мере оттаивания почвы снова становятся активными. Речь идет о возможном появлении смертоносного патогена под условным названием "Фактор Х". Особенно ученых беспокоит ускоренное таяние ледников в полярных регионах - именно там обитает больше всего разнообразных первобытных вирусов. Они могли существовать на нашей планете задолго до появления Homo sapiens.

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Напомним, что опасения о возрождении древних вирусов впервые появились, когда группа французских и российских исследователей в 2014 году реактивировала гигантский вирус, который "спал" в сибирской вечной мерзлоте 30 тысяч лет. К счастью, этот патоген поражает только амеб и не опасен для человека.

Но сам факт, что вирус способен так долго выживать в вечной мерзлоте, убедительно доказывает: опасные патогены способны оставаться заразными в замороженном виде. Когда они могут "пробудиться"? По данным исследования, опубликованного в Science, большая часть приповерхностной вечной мерзлоты на Земле может исчезнуть к 2100 году. К такому выводу исследователи пришли, основываясь на сравнении текущих климатических тенденций с климатом, который был на нашей планете 3 миллиона лет назад. В сценарии самого экстремального потепления, количество приповерхностной вечной мерзлоты может сократиться на 93 процента по сравнению с доиндустриальным периодом 1850-1900 годов.