Ученые смогли восстановить память человека с помощью чипов

В исследовании участвовали пять человек в возрасте 22-60 лет. Все они перенесли серьезные травмы мозга, в результате чего испытывали проблемы с умственными способностями. Во время эксперимента, который длился три месяца, чипы ежедневно по 12 часов посылали сигналы в мозг. После окончания опытов все участники прошли тесты на умственные способности, а именно - на рабочую память и концентрацию внимания. Как сообщают авторы исследования в издании Nature Medicine, внимание и способность запоминать у добровольцев улучшились более чем на 30 процентов. Кроме того, они стали быстрее решать задачи на 32 процента.