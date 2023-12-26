Ученые смогли восстановить память человека с помощью чипов
Уникальный эксперимент провели американские ученые из Стэнфордского университета. Они встроили в мозг чипы-имплантаты. Они стимулировали зоны, которые отвечают за умственные способности, в частности, кратковременную и долговременную память. Конкретно речь идет о стимуляции латеральных центральных ядер таламуса в каждом полушарии.
В исследовании участвовали пять человек в возрасте 22-60 лет. Все они перенесли серьезные травмы мозга, в результате чего испытывали проблемы с умственными способностями. Во время эксперимента, который длился три месяца, чипы ежедневно по 12 часов посылали сигналы в мозг. После окончания опытов все участники прошли тесты на умственные способности, а именно - на рабочую память и концентрацию внимания. Как сообщают авторы исследования в издании Nature Medicine, внимание и способность запоминать у добровольцев улучшились более чем на 30 процентов. Кроме того, они стали быстрее решать задачи на 32 процента.
Ученые продолжили эксперимент, отключив у одного из пациентов мозговой чип на три недели. Повторные тесты показали, что его умственные способности снова упали на 34 процента, то есть стали такими же, как и до операции. Таким образом, чтобы улучшить работу мозга, имплантат должен работать каждый день. Но самое главное, что электронное устройство действительно способно улучшить работу мозга.