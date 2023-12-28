Космический аппарат «Юнона» встретится с самой «адской» луной Юпитера

30 декабря космический аппарат «Юнона» (Juno) совершит самый близкий пролет Ио за последние 20 лет, пролетев всего в 1496 км от ее адской поверхности.

Для робота-исследователя это не просто экскурсионная поездка. Задействовав свои мощные приборы, «Юнона» намерена разгадать тайны взрывной природы Ио. Эта измученная луна, оказавшаяся в гравитационном противостоянии между Юпитером и своими братьями и сестрами, Европой и Ганимедом, извергается сотнями вулканов.

Арсенал из трех камер «Юноны» будет направлен на Ио во время их встречи. Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) будет смотреть в инфракрасном диапазоне, обнаруживая тепловые сигнатуры извергающихся вулканов. Аппарат Stellar Reference Unit, обычно занимающийся навигацией, сделает снимок поверхности Ио с самым высоким разрешением из когда-либо сделанных. А JunoCam, маэстро снимков в видимом свете, нарисует захватывающий портрет обугленного ландшафта Луны.