Борисов назвал причину многомиллиардных финансовых потерь «Роскосмоса»

«Роскосмос» в последние годы потерял 180 млрд рублей, рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава корпорации пояснил, что портфель контрактов составлял 230 млрд рублей. Эти деньги предполагалось получить за поставки двигателей и пусковые услуги.

«Мы потеряли большой объем экспорта. Из 230 млрд контрактов 180 млрд приходилось на так называемые недружественные страны», — уточнил Борисов.

Ранее глава корпорации рассказал, что в ближайшие годы планируется запустить новую лунную миссию. Он добавил, что РАН предложила «Роскосмосу» создать два аппарата «Луна-27», с тем, чтобы обеспечить успех миссии.