Борисов: госкорпорация «Роскосмос» потеряла 180 млрд рублей на контрактах

«Роскосмос» в последние годы потерял 180 млрд рублей, рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов. Об этом пишет РИА «Новости».

Борисов назвал причину многомиллиардных финансовых потерь «Роскосмоса»
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Глава корпорации пояснил, что портфель контрактов составлял 230 млрд рублей. Эти деньги предполагалось получить за поставки двигателей и пусковые услуги.

«Мы потеряли большой объем экспорта. Из 230 млрд контрактов 180 млрд приходилось на так называемые недружественные страны», — уточнил Борисов.

Ранее глава корпорации рассказал, что в ближайшие годы планируется запустить новую лунную миссию. Он добавил, что РАН предложила «Роскосмосу» создать два аппарата «Луна-27», с тем, чтобы обеспечить успех миссии.

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