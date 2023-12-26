Роскосмосу предложили создать два аппарата «Луна-27»

«Академия наук вышла с предложением сделать два спутника — "Луна-27а" и "Луна-27б" — для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии. Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год, безусловно, в сроках стоит», — заявил Борисов.