Роскосмосу предложили создать два аппарата «Луна-27»
Российская академия наук (РАН) предложила госкорпорации Роскосмос создать два аппарата «Луна-27». Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, это может повысить надёжность миссии. Он также добавил, что запуск миссии запланирован на 2027 год.
«Академия наук вышла с предложением сделать два спутника — "Луна-27а" и "Луна-27б" — для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии. Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год, безусловно, в сроках стоит», — заявил Борисов.
Помимо этого, Борисов также заявил, что авария «Луны-25» сильно подорвала настрой всех работников сферы.
«Но переживания надо отложить в сторону и засучив рукава работать над новым проектом», — добавил он.
Напомним, что 20 августа первая лунная станция в истории современной России «Луна-25» разбилась о поверхность луны.