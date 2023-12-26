Роскосмосу предложили создать два аппарата «Луна-27»

Российская академия наук (РАН) предложила госкорпорации Роскосмос создать два аппарата «Луна-27». Об этом сообщает ТАСС.

Роскосмосу предложили создать два аппарата «Луна-27»
© NASA

По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, это может повысить надёжность миссии. Он также добавил, что запуск миссии запланирован на 2027 год.

«Академия наук вышла с предложением сделать два спутника — "Луна-27а" и "Луна-27б" — для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии. Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год, безусловно, в сроках стоит», — заявил Борисов.

Помимо этого, Борисов также заявил, что авария «Луны-25» сильно подорвала настрой всех работников сферы.

«Но переживания надо отложить в сторону и засучив рукава работать над новым проектом», — добавил он.

Напомним, что 20 августа первая лунная станция в истории современной России «Луна-25» разбилась о поверхность луны.

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