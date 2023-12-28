На Северном Кавказе обнаружили древнейший пример использования "кипяченых" красок

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ученые в России выяснили, что обитатели Мезмайской пещеры на Северном Кавказе как минимум 31 тыс. лет назад использовали многокомпонентные краски, изготовленные методом кипячения. Пока эти находки являются древнейшим примером подобного приготовления красителей, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Наше исследование впервые показало, что люди верхнего палеолита, жившие около 31 тыс. лет назад, декорировали украшения красками сложного состава из органических и неорганических компонентов. Особенно важным открытием стало то, что они использовали желатиновый животный клей, который можно было получить только искусственно с применением кипячения", - заявила главный научный сотрудник АНО "Лаборатория доистории" (Санкт-Петербург) Любовь Голованова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

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Голованова и ее коллеги открыли первые свидетельства того, что древние люди начали использовать сложные многокомпонентные краски значительно позже, около 31 тыс. лет назад. Ученые пришли к такому выводу в ходе изучения четырех костяных украшений времен верхнего палеолита возрастом в 23-31 тыс. лет, которые были недавно найдены во время раскопок в пещере Мезмайская на Северном Кавказе.

Обнаружившие их исследователи заметили потенциальные следы краски на артефактах, что побудило археологов совместно изучить эти костяные украшения вместе со специалистами из Института нефтехимического синтеза РАН (Москва). Совместно ученым удалось определить на археологических образцах химический состав древних красок при помощи различных спектроскопических методов и масс-спектрометрии.

Спектральный анализ показал, что химический состав черной краски на украшениях соответствует органическому пигменту битуму, а красной - минеральному красителю красному болюсу или каолину. Ученые определили, что в древних красках присутствуют следы белкового соединения, которое, вероятнее всего, выполняло роль клея и делало краситель более стойким.

По словам исследователей, обнаружение данного компонента в древних красителях стало крайне важной находкой, поскольку получить его можно было только искусственным путем, прокипятив кожу или кости животных. Таким образом, находка стала самым древним на сегодняшний день примером использования кипячения при изготовлении красок, подытожили Голованова и ее коллеги.

Использование человеком красок