Роскосмос завершил испытания ракетного комплекса "Союз-2" на Восточном

Летные испытания ракетно-космического комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный завершены. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Все, кто приезжает, восхищаются этим грандиозным строительством. Сегодня мы практически завершили первую стадию строительства, завершены летные испытания ракетно-космического комплекса "Союз-2", - сказал Борисов в интервью "России-24".

Он добавил, что стартовый и технический комплексы прошли практически всю экспериментальную отработку, а также была создана вся необходимая эксплуатационная документация и сформированы расчеты.