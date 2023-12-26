Миссию «Луна-27» предложили разделить на два аппарата

По словам Борисова, с предложением разделить миссию на два аппарата выступила Российская академия наук (РАН) — для надежности и гарантированного выполнения проекта. «Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год, безусловно, в сроках стоит», — подчеркнул глава организации.