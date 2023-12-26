Юрий Борисов: Первый запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на март

Первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на март 2024 года.

"Ракета "Ангара-5" вместе с разгонным блоком Д находится уже в пути. Она прибудет на космодром, и мы надеемся, что в первом квартале, в марте, мы осуществим первый пуск со стартового стола. Начнется новая жизнь на Восточном", - об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов . в интервью "России-24".

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По словам руководителя госкорпорации, второй этап строительства космодрома и его основной объект - стартовый комплекс для запуска "Ангары-5", готов уже "практически на сто процентов".

Ранее сообщалось, что ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") отправил из своего филиала - омского Производственного объединения "Полет" ракету-носитель "Ангара-А5" для первого пуска с космодрома Восточный. Этот старт откроет новую страницу в истории российской ракетно-космической отрасли.

На Восточном закончено создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет-носителей "Ангара". Специалисты Роскосмоса завершили и подтвердили, в том числе с помощью электрозаправочного макета ракеты-носителя "Ангара-А5" - "Ангара-НЖ", готовность и работоспособность систем стартового комплекса. Таким образом, космическая инфраструктура для ракет-носителей "Ангара" на Восточном готова к началу подготовки первой летной ракеты к пуску.

В составе космического ракетного комплекса "Амур" первого этапа на космодроме Восточный планируется применять трехступенчатые ракеты-носители тяжелого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М".

Напомним, в семейство "Ангары" входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". Много писали о том, что уникальность "Ангары" в ее модульности. Основой для создания ракет-носителей семейства "Ангара" служат универсальные ракетные модули УРМ-1 и УРМ-2. То есть как конструктор - на одной основе можно собирать ракету из разного количества блоков: легкую, среднюю, тяжелую.