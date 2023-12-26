Дебютные умные часы Vivo iQOO впервые показали на реальных фото

Компания iQOO готовится к запуску своих первых умных часов — iQOO Watch.

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Новинка будет представлена вместе с новой серией смартфонов Neo 9 и наушниками iQOO TWS 1e — 27 декабря.

Часы iQOO Watch будут оснащены 3D изогнутым стеклом и функцией постоянно активного дисплея (AOD).

Они предложат различные циферблаты, включая космическую тематику, классический и спортивный дизайн. Часы весят всего 36 граммов, что обеспечивает комфорт пользователя.

Устройство оснащено удобной системой крепления ремешка с автоматической настройкой циферблата. Кроме того, часы оснащены венцом, который поддерживает как вращение, так и нажатие для интуитивного управления.

Часы iQOO Watch поддерживают двойной режим работы с eSIM и Bluetooth. В режиме eSIM они обеспечивают до 7 дней работы от батареи, а в режиме Bluetooth — до 16 дней.