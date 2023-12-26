Стали известны характеристики самого дешевого камерофона Realme

В сети появились характеристики самого дешевого камерофона Realme
Смартфон средней ценовой категории Realme 12 Pro+ получит камеру-перископ с трехкратным оптическим зумом, а также экран с частотой обновления до 120 Гц. Об этом сообщает Telegram-канал Equal Leaks.
По данным Equal Leaks, Realme 12 Pro+ получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран от BOE с максимальной частотой обновления до 120 Гц и вырезом под 32-мегапиксельную фронтальную камеру.
За производительность будет отвечать субфлагманский процессор Snapdragon 7 Gen3 от Qualcomm с максимальной тактовой частотой 2,63 ГГц. Snapdragon 7 Gen3 по меньшей мере на 15% мощнее Snapdragon 7 Gen1. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч.
Смартфон получит три основные камеры. В роли главного модуля выступит Sony IMX890 на 50 МП. Телевиком с перископической системой линз послужит OmniVision ov64B с разрешением 64 МП и трехкратным оптическим зумом. Модель ультраширокоугольной камеры неизвестна, однако ожидается, что ее разрешением составит 8 МП.
Из «коробки» Realme 12 Pro+ будет работать под управлением Android 14. Новинка получит три года поддержки обновления ОС от производителя.
В Equal Leaks считают, что Realme 12 Pro+ поступит в продажу в феврале 2024 года и будет стоить от 1900 юаней (примерно 25 тыс. руб. по курсу на 26 декабря 2023 года). Таким образом новинка Realme станет самым дешевым смартфоном на рынке с телефотокамерой.