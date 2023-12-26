Стали известны характеристики самого дешевого камерофона Realme

Смартфон средней ценовой категории Realme 12 Pro+ получит камеру-перископ с трехкратным оптическим зумом, а также экран с частотой обновления до 120 Гц. Об этом сообщает Telegram-канал Equal Leaks.

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По данным Equal Leaks, Realme 12 Pro+ получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран от BOE с максимальной частотой обновления до 120 Гц и вырезом под 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

За производительность будет отвечать субфлагманский процессор Snapdragon 7 Gen3 от Qualcomm с максимальной тактовой частотой 2,63 ГГц. Snapdragon 7 Gen3 по меньшей мере на 15% мощнее Snapdragon 7 Gen1. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч.

Смартфон получит три основные камеры. В роли главного модуля выступит Sony IMX890 на 50 МП. Телевиком с перископической системой линз послужит OmniVision ov64B с разрешением 64 МП и трехкратным оптическим зумом. Модель ультраширокоугольной камеры неизвестна, однако ожидается, что ее разрешением составит 8 МП.

Из «коробки» Realme 12 Pro+ будет работать под управлением Android 14. Новинка получит три года поддержки обновления ОС от производителя.