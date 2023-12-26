Робот-дракон поможет в борьбе с пожарами

Японские ученые разработали робота в виде летающего дракона, вместо пламени извергающего потоки воды. В будущем он может быть принят в работу противопожарных служб по всему миру, чтобы бороться с пожарами, к которым слишком опасно приближаться людям. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Robotics and AI.

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Риски для жизни пожарных при их работе крайне велики. Особенно опасно тушение огня в зданиях, в которых потенциально может произойти обрушение конструкций или образование токсичных газов. Современные вспомогательные средства, в том числе роботизированные, помогают минимизировать риски для работников и эффективно и быстро справиться с возгоранием. Также в последнее время стали применяться беспилотные летательные аппараты для тушения пожаров.

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Японские ученые разработали специального робота в виде летающего дракона, который управляется дистанционно. Пожарный шланг робота поднимается вверх за счет восьми управляемых струй воды, бьющих из его центра и головки. Таким образом он может подняться на высоту до двух метров и менять форму именно так, чтобы была возможность тушить пламя. Форсунки робота извергают воду со скоростью 6,6 литров в секунду при давлении до одного мегапаскаля. Управление роботом производится на расстоянии — с колесной тележки позади самого аппарата. Тележка соединена подводящей трубой с пожарной машиной с резервуаром для воды объемом 14 000 литров. На наконечнике шланга установлены обычная и тепловизионная камеры, которые помогают определить точное место возгорания.

Исследователи протестировали свою разработку на церемонии открытия Всемирного саммита роботов 2020. Там он успешно потушил церемониальный огонь, зажженный для него другим роботом. Хотя дракон справился со своей задачей, исследователи уже выявили недостатки в конструкции, которые собираются устранить. Так, ученые обнаружили, что изначально разработанный механизм, противодействующий колебаниям робота, оказался непрактичным. Также подготовка к полету занимала слишком много времени, а пластиковые детали деформировались при контакте с огнем.