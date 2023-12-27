Apple может добавить зарядный порт MagSafe в iPad Pro

Apple рассматривает возможность добавления технологии MagSafe в следующее поколение iPad Pro.

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Эта информация была впервые раскрыта в отчете Bloomberg в 2021 году и подтверждена источниками 9to5Mac.

Первоначальные планы по переработке iPad Pro с задней панелью из стекла для совместимости с беспроводной зарядкой были отменены из-за опасений, что стекло сделает устройство слишком хрупким.

Однако Apple продолжила исследовать способы добавления поддержки технологии в iPad Pro. Один из прототипов включал увеличенный стеклянный логотип Apple на задней панели, в то время как остальная часть задней панели была бы изготовлена из алюминия.

Это позволило бы передавать энергию через стеклянный логотип, не влияя на прочность iPad.