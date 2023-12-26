Huawei представила 85-дюймовый телевизор с жестовым управлением через пульт

Huawei представила свой новый продукт — умный телевизор Huawei Smart Screen V5.

Этот 85-дюймовый девайс оснащен рядом передовых технологий, включая SuperMiniLED дисплей с высокой яркостью и широким цветовым охватом, а также инновационной системой управления.

Одной из ключевых особенностей новинки является его уникальная система управления — Huawei Lingxi Directional Remote Control. Эта система, которая, по утверждениям компании, является первой в мире «системой абсолютного направленного взаимодействия».

Она позволяет пользователям управлять телевизором с помощью жестов, используя пульт дистанционного управления. Это обеспечивает удобство и интуитивно понятный интерфейс, сравнимый с управлением смартфоном или планшетом.

ITHome

Телевизор также оснащен технологией SuperMiniLED, которая обеспечивает высокую яркость и контрастность изображения, а также технологией управления подсветкой, которая позволяет точно регулировать освещение каждого сегмента экрана.

Устройство работает на операционной системе HarmonyOS 4, которая предлагает широкий спектр функций, включая домашний кинотеатр, домашний фитнес, домашнее караоке и домашние игры.