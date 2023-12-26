Ученые начали спасать редкую рыбу из-за волн морской жары

Австралийские учёные-ихтиологи начали настоящую операцию по спасению одного из самого причудливого и малочисленного вида рыб красных брахионихтов. Эти рыбы крайне уязвимы к разрушению природной среды обитания, вызванному человеком.

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Красный брахионихт имеет ограниченный ареал обитания. По подсчётам ихтиологов, популяция рыб этого вида семейства Brachionichthyidae насчитывает порядка 50-100 особей и все они находятся на грани вымирания из-за чрезвычайного потепления воды вокруг острова Тасмания. Учёные говорят, что вокруг Тасмании водятся одиннадцать из четырнадцати видов этих рыб, в целом распространённых на мелководьях у юго-восточного побережья Австралии. Также известны 5 родов брахионихтов.