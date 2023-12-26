Борисов: конвейерное производство увеличит группировку спутников в 15 раз

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что конвейерное производство и частные компании увеличат группировку спутников России в 15 раз к 2036 году.

Об этом он сказал на стратегической сессии под председательством российского премьера Михаила Мишустина.

«Внедрение конвейерного производства и привлечение частных компаний к созданию спутников позволят увеличить орбитальную группировку России в 15 раз к 2036 году», — отметил Борисов.

21 декабря ракета «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту спутник в интересах Министерства обороны России.