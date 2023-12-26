Samsung отложил запуск производства полупроводников в США

Компания Samsung отложила запуск производства на своем заводе в американском штате Техас до 2025 года. Ранее его планировали начать во второй половине 2024 года, пишет Bloomberg.

© Lenta.ru

Журналисты отмечают, что с учетом ранее озвученного переноса (также на 2025 год) начала работ на предприятии TSMC, речь идет о неудаче Джо Байдена, которому важно увеличить производства чипов в США в свете предстоящих выборов президента страны. Решения приняты на фоне проблем с экологическими разрешениями и медлительности властей в предоставлении финансовой поддержки, указывается в материале.

Так, администрация Байдена, пообещавшего летом 2022 года 100 миллиардов долларов на поддержку новых заводов по производству полупроводников в США и подписавшего соответствующий закон, с тех пор предоставила лишь один грант на 35 миллионов долларов американскому филиалу британской аэрокосмической компании BAE Systems Plc.