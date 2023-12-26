На севере России открыли неизвестное науке «грибоживотное»

Ученые Сибирского отделения (СО) РАН во время экспедиции на Кольский полуостров, Таймыр и Забайкалье открыли новый вид слизевика, являющегося полугрибом-полуживотным. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказал после экспедиции завлабораторией экологии и геоботаники СО РАН Евгений Зибзеев, для нового вида еще даже не придумали названия.

«Морфологически, анатомически и генетически не найдено ни одного (похожего) объекта, кроме одного далекого вида, но четко отличающегося по своим показателям. Название нужно обсуждать», — рассказал Зибвеев.