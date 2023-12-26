Мишустин поставил задачу создавать условия для инвестиций в космос

"Нужно запустить новую индустриальную модель. Она предполагает конвейерный выпуск изделий, требует слаженных действий смежных секторов промышленности, в том числе по разработке и внедрению нужных технологических решений, аналогов которых пока нет в нашей стране. Важное значение имеет не только концентрация усилий и компетенций научных организаций, инженерных школ и предприятий, но и объединение ресурсов государства и частного капитала", - подчеркнул глава кабмина.