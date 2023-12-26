SpaceX сообщила об успешном запуске "самой живучей" ракеты Falcon 9
24 декабря американской космической компании SpaceX удалось осуществить успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Трансляция процесса велась на сайте компании.
Falcon 9 запустили со стартового комплекса на территории базы ВВС США Ванденберг. Первая ступень ракеты-носителя благополучно приземлилась на специальную посадочную площадку через несколько минут после старта.
Компания SpaceX сделала публикацию в социальной сети X о самой «живучей» ракете-носителе Falcon 9. Позднее американский миллиардер Илон Маск ретвитнул данное сообщение.
«Самая живучая ракета флота Falcon завершила свой 19-й и последний запуск и приземлилась 23 декабря. Только одна эта ракета-носитель многоразового использования вывела на орбиту двух астронавтов и более 860 спутников общей массой более 260 метрических тонн примерно за 3,5 года», — сообщила SpaceX.
Falcon 9 является семейством многоразовых ракет-носителей тяжелого класса. 19 запусков — максимальный показатель. Ранее предполагалось, что Falcon запустят 10 раз.
Ранее бизнесмен Илон Маск предпринял вторую попытку запустить в космос ракету StarShip Super Heavy.