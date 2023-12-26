SpaceX сообщила об успешном запуске "самой живучей" ракеты Falcon 9

«Самая живучая ракета флота Falcon завершила свой 19-й и последний запуск и приземлилась 23 декабря. Только одна эта ракета-носитель многоразового использования вывела на орбиту двух астронавтов и более 860 спутников общей массой более 260 метрических тонн примерно за 3,5 года», — сообщила SpaceX.