«Хаббл» сделал панорамный снимок Сатурна со спицами

Космический телескоп «Хаббл» сделал панорамный снимок колец Сатурна 22 октября 2023 года – его опубликовали на официальном сайте миссии. На фотографии четко видна полосатая структура широтных облачных поясов на газовом гиганте и спицы.

© Hubblesite.org

«Хаббл» сделал снимок, когда Сатурн находился примерно в 1,3 млрд километров от Земли. В левой видимой части наблюдаются темные спицы, которые были впервые обнаружены еще спутником «Вояджер». Хотя их точное происхождение пока остается неизвестным, предполагается, что они образованы частицами льда или пыли, которые удерживаются электростатическими силами, возникающими под влиянием солнечного ветра.

Hubblesite.org

Известно, что количество и яркость спиц меняются в зависимости от времени года на планете. В этом году эфемерные структуры появились одновременно на обеих сторонах планеты и вращались вокруг нее. Хотя они кажутся небольшими, в действительности их длина и ширина превышают диаметр Земли.