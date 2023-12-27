По итогам общероссийского конкурса, организованного АСКИ, вручены почетные дипломы библиотеки

В Российской государственной библиотеке (РГБ) состоялась встреча с издателями, посвященная популяризации национальной культуры и межнациональному культурному диалогу. Встреча была организована Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ) и дирекцией РГБ.

В рамках мероприятия, подводя итоги общероссийского конкурса АСКИ "Лучшие книги года", президент РГБ Виктор Федоров вручил Международной издательской компании "Шанс" почетный диплом библиотеки. Высокой награды компания была удостоена за книгу "Духовные основы китайской культуры". Ее выход в России стал большим событием для читательской аудитории, интересующейся культурой, философией и наукой Китая.

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Автор книги "Духовные основы китайской культуры" - профессор Лоу Юйле. Им написано много монографий и статей по философии и истории Кита. В настоящее время Лоу Юйле заведует кафедрой восточной философии, он также член ученого совета Пекинского университета. Редактор русского издания книги Артём Игоревич Кобзев, доктор философских наук, профессор, автор более 1300 научных работ по истории китайской философии, науке и культуре, лауреат Государственной премии РФ за 2010 г. за выдающиеся достижения в развитии отечественного и мирового китаеведения и подготовку фундаментальной академической энциклопедии "Духовная культура Китая".

Книга посвящена основам китайской культуры и ее гуманитарному духу, тому, чем китайское познание мира и мышление отличаются от западного.

Издание предлагает уникальный подход к исследованию этих вопросов - отказ от традиционной идеи противопоставления современности и традиций. Автор предлагает теорию, демонстрирующую прямую связь между приверженностью традициям и развитием общества, полагая, что самобытность и индивидуальность - это не отказ от традиций, а развитие лучших из них.

Книга охватывает множество аспектов традиционной китайской культуры - от философии до науки, поэтому читатели получат полноценную картину духовных основ китайской культуры.

Еще один почетный диплом был вручен издательству "Садра", а дипломы Российской государственной библиотеки присуждены издательствам "Петербургское востоковедение" и "Удмуртия" за вклад в развитие диалога культур.