Как использовать iPhone в качестве внешнего динамика для Mac

Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваш iPhone может служить внешним динамиком для вашего же Mac?

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Это возможно, хотя и не является встроенной функцией Apple. Для ее реализации потребуется стороннее приложение под названием Airfoil, которое доступно как для iPhone, так и для Mac.

Чтобы начать, сначала нужно установить Airfoil на ваш Mac. Это приложение недоступно в App Store, поэтому его необходимо загрузить с веб-сайта Rogue Amoeba.

После установки Airfoil на Mac следующим шагом будет установка Airfoil Satellite на вашем iPhone через App Store.

После этого, открыв Airfoil на Mac и выбрав iPhone в качестве динамика, вы сможете воспроизводить аудио с вашего компьютера или ноутбука на смартфоне.

Вы также можете выбрать различные источники аудио на вашем Mac и даже воспроизводить аудио одновременно на обоих устройствах.