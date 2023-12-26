Представлены Huawei nova 12 Pro и nova 12 Ultra

Huawei официально анонсировала новую серию смартфонов Nova 12, в которую вошли две модели Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra. Главной особенностью новинок стал процессор собственного производства Kirin с интегрированным модемом 5G. Характеристики гаджетов практически одинаковы, за исключением процессора.

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Особенности

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Huawei Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra получили 6,78-дюймовый OLED-дисплеем с разрешением 2776×1224 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 300 Гц, и высокочастотным ШИМ-регулированием с частотой 2160 Гц.

Экран покрыт защитным стеклом Kunlun второго поколения. Дактилоскопический сканер интегрирован под экран. Конкретную модель процессора производитель не назвал, но ранее стало известно, что Nova 12 Ultra базируется на SoC Kirin 9000SL с GPU Maleoon 910, а Nova 12 Pro работает на базе процессора Kirin 8000 с GPU Mali-G610.

Основная камера двойная:

главный датчик на 50 Мп, RYYB, переменная диафрагма f/1.4-4.0;

широкоугольный объектив на 8 Мп, f/2.2, угол захвата 112°, автофокус от 2 см.

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Для съёмки селфи также используется двойная камера:

широкоугольный объектив на 60 Мп, 1/2,61", f/2.4, угол захвата 100 гр., автофокус;

портретный датчик на 8 Мп, f/2.2, оптический зум 2x, автофокус.

Ёмкость аккумулятора составляет 4600 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Оба смартфона поддерживают двустороннюю спутниковую связь и работают под управлением HarmonyOS 4. Размеры Huawei Nova 12 Pro: 163,14×74,96×7,68 мм, вес – 201 грамм. Размеры Huawei Nova 12 Ultra: 163,14×74,96×7,68 мм, вес – 198 грамм.

Дата начала продаж, цена

Обе новинки будут доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня. Продажи стартуют с 5 января. Устройства доступны в трёх цветах: чёрном, белом и синем. Модели различаются материалами корпусов: стекло у PRO-версии используется стекло, а у Ultra – пластик с эко-кожей. Рамы у обеих моделей пластиковые.

Кроме того, будет доступна модель Nova 12 Pro в розовом цвете (18 января), которая поставляется в специальной упаковке с набором розовых аксессуаров: чехлом, брелком, проводом и зарядным устройством. Цена такого набора составит 4699 юаней ($660).

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Цена Huawei Nova 12 Pro:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $560;

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $620.

Цена Huawei Nova 12 Ultra: