Создана ускоряющая рост растений «электронная почва»

Ученые Университета Линчепинга в Швеции создали электропроводящую «почву», которая позволяет электрически стимулировать корневую систему сельскохозяйственных культур, ускоряя рост растений. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).