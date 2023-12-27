Аналитический центр «Авито» выяснил, что 56% россиян используют YandexGPT. Специалисты выяснили, какие задачи они отдают нейросетям: 59% опрошенных используют их для развлечения, 33% для обучения и 26% для работы. Женщины чаще мужчин используют нейросети в обучении (35% против 31%). Мужчины же активнее используют их в рабочих целях.

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Кто и как часто пользуется нейросетями

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За последние три месяца нейросетями пользовался каждый третий россиянин (38%). Из них 60% пользователей — люди 18 24 лет. При этом неважно из какого города респонденты — из миллионника или города с населением в 100 тыс. человек. Процент россиян, которые пользовались нейросетями за последние три месяца во всех регионах варьируется от 40 до 50. Это означает, что общий уровень информированности об искусственном интеллекте высокий по всей стране. Каждый день с технологией работает каждый пятый, то есть 20% респондентов.

Россияне в возрасте 18 24 лет прибегают к помощи нейросетей для обучения в 47% случая, а в бытовых и медицинских — в 18% и 56%, соответственно.

29% россиян в возрасте 25 34 лет делегируют рабочие задачи нейросети, а развлекательные — 64% респондентов 35 44 лет. Аудитория от 54 лет и старше использует инструмент для решения бытовых (17%), финансовых (19%) и медицинских задач — подбора лекарств, базовых консультаций по медицинским вопросам (23%). Респонденты из Москвы чаще других доверяют нейросетям работу с бытовыми (30%) и медицинскими задачами (15%), а россияне в городах-миллионниках — образовательными (38%). Интересно также, что в Северо-Западном и Южном ФО 64% респондентов используют нейросети для развлечения.

Ключевые задачи, для которых россияне используют нейросети:

создание изображения (39%);

создание текста (30%);

составление подборок/рекомендаций фильмов, музыки и так далее (23%).

Мужчины чаще женщин генерируют идеи с помощью нейросетей в рабочих вопросах (18% против 14%), в то время как женщины активнее составляют резюме (13% против 9%) и план своего обучения (10% против 7%).

Среди молодых людей в возрасте 18 24 лет 39% используют нейросеть для создания текстов, а ещё 22% — для решения математических и научных задач, а также для редактуры больших объёмов текста (отчётов или рефератов). Создавая резюме и портфолио, опрошенные в возрасте 35 44 лет прибегают к помощи нейросетей чаще всех — 15%. А россияне старше 65, как правило, обращаются к нейросетям для составления своего финансового плана (18%).

Самые любимые нейросети россиян

На первом месте среди нейросетей стоит YandexGPT. Им пользуются 56% всех опрошенных, 57% из которых — женщины. Второе место занимает ChatGPT — к нему за помощью обращаются 29% россиян, из них 36% мужчин.