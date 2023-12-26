Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA) поделилось записью с корабля Orion. На это обратил внимание портал Wccftech.com, передает 3Dnews.ru.

Как уточняется, скорость движения аппарата составляла 40 000 км/ч. В ходе спуска на Землю он нагревался до 2760 °С, отмечается в публикации. Капсула окутывалась плазмой по мере приближения к поверхности Земли. Также на видео можно услышать звук воздуха, который проходит мимо этой капсулы. Во время всего обратного полета звуки сопровождаются ударами.

В видеоролике слышны и громкие удары перед раскрытием парашютов — они повторяются, когда раскрываются основные парашюты. После этого аппарат переходит к более спокойному режиму. Наблюдать можно лишь покачивание в воздухе, отмечает портал.

В NASA запланировали миссию Artemis-2, которая предполагает облет кораблем Orion Луны с пилотами на борту. Организация приступила к различным тестам перед стартом миссии.