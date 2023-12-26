В Триесте нашли старейшую в Италии карту ночного неба

Итальянские ученые обнаружили одну из старейших известных в Италии астрономических карт. Находку сделали в крепости Кастельере-ди-Рупинпикколо в провинции Триест.

Кастельере ди Рупинпикколо – оборонительное сооружение на вершине холма. Его использовали в 1800-1650 годах до нашей эры. До наших дней сохранилась крепостная стена высотой 3-4 метра, хотя ее первоначальный размер, очевидно, достигал семи метров.

Недалеко от входа исследователи обнаружили два круглых камня диаметром около 50 см. На одном из них сохранилось изображение солнца. Другой, по словам экспертов, представляет собой небесную карту IV века до нашей эры.

«Атлас» показывает звездное небо над Рупинпикколо, каким оно было около 2500 лет назад. Команда из Венецианского университета Ка-Фоскари идентифицировала 29 гравюр на камне, которые «идеально соответствуют» созвездиям Кассиопеи, Ориона, Скорпиона и Плеяд. Звезду Тета Скорпиона сейчас нельзя увидеть из крепости. Но компьютерное моделирование показало, что ее можно было наблюдать из древнего городища около 400 года до нашей эры.

По мнению ученых, карту создал один человек с помощью молотка и грубого металлического долота с наконечником 6-7 мм.

Также исследователи обнаружили на камне «лишнюю» звезду. Вероятно, она являлась так называемой неудавшейся сверхновой. Объект ярко вспыхнул в ночном небе, но затем исчез. Сейчас в этой точке неба может находиться черная дыра, сообщает Astronomische Nachrichten.