В Индонезии найден череп со следами казни возможной ведьмы

Обстоятельства смерти женщины, череп которой нашли сотрудники Университета Айрлангга в 1935 году на острове Биак в Индонезии, раскрыли ученые.

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По мнению специалистов, на момент смерти женщине было от 26 до 42 лет. Ученые считают, что ее могли казнить в связи с подозрением в колдовстве.

Голландцы, которые контролировали Индонезию с XVI по середину XX века, порабощали местное население, совершая рейды. Во время подобных походов они в особенности охотились на ведьм.

Вместе с тем установить точную причину, почему женщину убили, невозможно. Ученые предположили, что она могла быть убита в результате войны между племенами. Раны на черепе ведьмы свидетельствуют о том, что она стояла на коленях либо сидела и отпор дать не могла.

Экспертам удалось определить, от чего наступила смерть. По данным исследования, женщина была убита от удара парангом – длинным и широким ножом, говорится в статье, опубликованной в журнале International Journal of Osteoarchaeology.