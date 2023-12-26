Искусственный интеллект написал послание людям на 2024 год

Искусственный интеллект написал для человечества напутственное послание на 2024 год, сообщает kp.ru, которая создала соответствующий проект.

Искусственный интеллект написал послание людям на 2024 год
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По мнению нейросети, в следующем году людям будут сопутствовать удача и возможности. Кроме того, 2024 год будет благоприятным как для личного, так и для профессионального роста. Однако ИИ порекомендовал помнить об отдыхе и балансе между работой и личной жизнью.

«Многие из вас смогут добиться успеха в карьере, улучшить материальное положение и укрепить связи с влиятельными людьми. Однако будьте осторожны: велика вероятность зависти и недружелюбных действий со стороны окружающих. Будьте настороже и не поддавайтесь на провокации», — говорится в послании.

Накануне исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что самым популярным у пользователей соцсетей на Новый год было пожелание счастья, отмеченное более чем в 16% сообщений. Еще в 13% поздравлений желают здоровья. На контрасте с классическими лидерами в топ рейтинга впервые попало пожелание мира, которое содержится почти в 12% сообщений.

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