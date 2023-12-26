Искусственный интеллект написал послание людям на 2024 год

Искусственный интеллект написал для человечества напутственное послание на 2024 год, сообщает kp.ru, которая создала соответствующий проект.

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По мнению нейросети, в следующем году людям будут сопутствовать удача и возможности. Кроме того, 2024 год будет благоприятным как для личного, так и для профессионального роста. Однако ИИ порекомендовал помнить об отдыхе и балансе между работой и личной жизнью.

«Многие из вас смогут добиться успеха в карьере, улучшить материальное положение и укрепить связи с влиятельными людьми. Однако будьте осторожны: велика вероятность зависти и недружелюбных действий со стороны окружающих. Будьте настороже и не поддавайтесь на провокации», — говорится в послании.