Пользователи Тelegram могут столкнуться с новой схемой обмана

Преступники все чаще пытаются получить доступ к учетным записям в мессенджере Тelegram, прося принять участие в предновогоднем онлайн-голосовании. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, пользователю в Тelegram приходит сообщение с просьбой проголосовать за ребенка, который участвует в конкурсе. Причем оно присылается от кого-то из списка контактов, чей профиль был ранее взломан.

Для учета голосов требуется ввести свой номер телефона и код подтверждения, который придет в Telegram якобы от организаторов конкурса. Выполнение этих действий — прямой путь к тому, чтобы потерять учетную запись, так как мошенники получат возможность привязать ее к другому телефону и запретить доступ владельцу.

При этом присылаемая ссылка «на конкурс» часто сделана при помощи сервиса для их сокращения, и ее сложнее отследить инструментами безопасности.

«Скомпрометированные аккаунты злоумышленники могут использовать для разных целей, в том числе для кражи конфиденциальных данных, шантажа или рассылки мошеннических сообщений. Последний сценарий в этом году приобрел особую актуальность», — пояснила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

По ее словам, зачастую именно с использованием украденных аккаунтов людей уведомляли о предстоящем важном звонке от представителей правоохранительных органов или банка, который нельзя игнорировать, а затем по телефону пытались добиться доступа к банковским счетам и персональным данным.

«Если человек понимает, что потерял аккаунт, важно как можно скорее его восстановить, сделать это можно, обратившись в службу поддержки мессенджера. В настройках также можно посмотреть активные сеансы, если вы обнаружите незнакомое устройство, на котором активна ваша учетная запись, лучше сразу завершить этот сеанс, — пояснила эксперт.

Также для защиты своего профиля необходимо включить в мессенджере двухфакторную аутентификацию и убрать видимость номера. Поставив галочку, вы запрещаете видеть ваш номер тем, кто записан у вас в записной книжке, но не имеет вашего номера телефона. Telegam попросту не покажет ищущему, что ваш профиль есть в мессенджере.

А максимальная защита – отключить синхронизацию контактов в Telegram, скрыть свою аватарку от незнакомых пользователей и запретить переходить к вашему профилю через пересланные от вас сообщения, а также поставить запрет на звонки и приглашения в группы.