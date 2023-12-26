Ученые впервые расшифровали геном гигантских бактерий

Международная группа ученых впервые полностью расшифровала геном гигантской бактерии Epulopiscium viviparus. Эти бактерии живут в кишечнике рыб и получают энергию, сбраживая остатки водорослей. По строению они напоминают митохондрии. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

© Esther Angert / Cornell University

Первый представитель семейства бактерий Epulopiscium был обнаружен в 1985 году. Эти микроорганизмы живут в кишечнике рыб голубых хирургов. Особенностью этих бактерий является гигантский размер: они в миллион раз больше кишечной палочки, а их клетки можно увидеть невооруженным глазом. До недавнего времени эти бактерии были мало изучены, но они крайне интересны науке своим типом питания. Из-за размера им нужно очень много энергии для жизнедеятельности, но до сих пор было неясно, как бактерии удовлетворяют эту потребность.

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Исследователи изучили геном бактерий E. viviparus, проанализировали особенности их среды обитания и разобрались, как метаболизм этих бактерий помогает им извлекать максимальную пользу из своей среды обитания. В их геноме закодировано много ферментов, которые используются для расщепления полисахаридов водорослей, употребляемых рыбами-хозяевами в пищу. Чтобы вырабатывать энергию, E. viviparus используют брожение. Этот процесс позволяет получать АТФ, универсальный источник энергии, из органических веществ в бескислородных условиях. Но такой вывод поставил ученых в тупик, ведь при брожении энергии вырабатывается мало.

Оказалось, что эти бактерии производят много ферментов, синтезирующих АТФ, а мембрана их клеток имеет много складок. Это делает E. viviparus похожими по строению на митохондрии — наши внутриклеточные «энергетические станции». Благодаря большому числу складок увеличивается площадь поверхности мембраны, поэтому в ней помещается больше белков, участвующих в выработке энергии.