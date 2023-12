Ученые впервые расшифровали геном гигантских бактерий

Международная группа ученых впервые полностью расшифровала геном гигантской бактерии Epulopiscium viviparus. Эти бактерии живут в кишечнике рыб и получают энергию, сбраживая остатки водорослей. По строению они напоминают митохондрии. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.