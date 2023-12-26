Новый вредонос проникает в системы через документы Microsoft Word

В новой фишинговой кампании киберпреступники используют документы Microsoft Word в качестве приманки, чтобы в конечном счёте загрузить на устройство жертвы новый бэкдор, написанный на языке Nim.

Об активности операторов вредоноса сообщили исследователи из Netskope Ганашьям Сатпати и Ян Майкл Алькантара. В отчёте специалисты отмечают следующее:

«Зловред написан на нетипичном языке программирования, что ощутимо затрудняет работу аналитиков и безопасников, поскольку многие из них пока не сильно знакомы с Nim».

Ещё совсем недавно Nim-вредоносы были большой редкостью на ландшафте киберугроз, однако за последние годы можно наблюдать рост интереса вирусописателей к экзотическим языкам.

Например, взять загрузчики NimzaLoader, Nimbda и IceXLoader, а также семейства программ-вымогателей Dark Power и Kanti. Эти зловреды являются отличным примером того, что киберпреступники уделяют всё больше внимания нетипичным языка программирования.

Что касается кампании, которой заинтересовались в Netskope, злоумышленники начинают её с фишинговых писем, к которым прикреплён документ Word. При открытии этого файла пользователя просят включить макросы, с помощью которых в систему и просачивается Nim-вредонос.

Anti-Malware.ru

После запуска бэкдор перебирает список запущенных процессов, пытаясь найти инструменты анализа. Если ему это удаётся, программа сразу завершает собственный процесс.

Если же «всё чисто», зловред устанавливает соединение с удалённым сервером и ждёт инструкций. Исследователи нашли следующие адреса C2: