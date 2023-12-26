Мужчина пытался провезти в Китай на своем теле 100 iPhone

Издание My Drivers сообщило, что китайская таможня Гунбэй недавно конфисковала 100 старых iPhone, которые нелегально пытался ввести в страну мужчина. Притом он хотел сделать это прямо на своём теле.

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Сообщается, что 22 декабря мужчина в чёрном пальто попытался попасть в страну через «коридор без декларирования» на пункте туристического досмотра порта Цинмао таможни Гунбэй. На него обратили внимание и заметили, что пассажир странно себя вёл.

Он волновался и запинался, а форму тела мужчины назвали «аномальной». После осмотра выяснилось, что на своём теле он перевозил старые смартфоны. Гаджеты мужчина прикрепил к себе с помощью скотча и плёнки. Для какой цели, неизвестно, но пассажира могли привлечь к уголовной ответственности, если бы на таможне посчитали перевозимое контрабандой.