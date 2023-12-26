Oppo представила в Индии новый смартфон A59 5G, который при относительно низкой стоимости может похвастаться качественным экраном и умеренно-мощным процессором. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Oppo A59 5G оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 580 нит. В экране имеется вырез под восьмимегапиксельную фронтальную камеру. Разрешение основной камеры составляет 13 МП.

Oppo A59 имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью до 33 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54.

За производительность новинки отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6020 с графическим ядром Mali G57. Оперативной памяти может быть 4 или 6 ГБ, а встроенной памяти только 128 ГБ.