Блогер выбрал десять лучших компактных смартфонов

Любите маленькие смартфоны? Тогда вам точно понравятся модели из этой подборки. Вот что из компактных устройств имеет смысл рассматривать сегодня.

Samsung Galaxy S22/S23. Это небольшие устройства с большим количеством разных функций. Вы найдёте у них полноценную влагозащиту по стандарту IP68, хорошие камеры и дисплей, отличные стерео и материалы корпуса.

Quke.ru

Google Pixel 8. Оснащён он 6,1-дюймовым дисплеем, как и у Samsung S22/S23. У него тоже отличные камеры, есть влагозащита, поддержка беспроводной зарядки. Работает смартфон на «чистом» Android, а также ему доступно 7 лет обновлений.

Quke.ru

Google Pixel 6a. Небольшой смартфон с хорошими камерами. Его слабая сторона — батарея. Но это проблема всех Pixel.

Quke.ru

Xiaomi 12/12X. Эти смартфоны — братья-близнецы. Работают они оба на процессорах Snapdragon, только 12Х — на Snapdragon 870, а 12 — на Snapdragon 8 Gen 1. Второй мощнее, однако сильно греется и «садит» аккумулятор. В первую очередь на эти устройства нужно обратить внимание тем, кто не готов тратить большие деньги на смартфон.

Quke.ru

Asus Zenfone 10. У него отличный дисплей, мощный процессор, быстрая зарядка, есть поддержка беспроводной зарядки. Правда, камера немного хуже, чем ожидалось, по сравнению с Samsung. Этот аппарат — для тех, кому не нравится Xiaomi или Samsung, но хочется компактный смартфон.

Quke.ru

Apple iPhone 13, 14, 15. Но на самом деле переплачивать за 15-ю модель особо смысла нет, так как в ней изменений по сравнению с 13-й практически нет.

Augustman

Sony Xperia 10V. Процессор здесь хуже, чем у вышеперечисленных. Это Snapdragon 695. Отличается смартфон интересным дисплеем, необычным дизайном. Камера, однако, у него «так себе».