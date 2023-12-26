Блогер выбрал десять лучших компактных смартфонов

Десять лучших компактных смартфонов на декабрь 2023 г.
Любите маленькие смартфоны? Тогда вам точно понравятся модели из этой подборки. Вот что из компактных устройств имеет смысл рассматривать сегодня.
Samsung Galaxy S22/S23. Это небольшие устройства с большим количеством разных функций. Вы найдёте у них полноценную влагозащиту по стандарту IP68, хорошие камеры и дисплей, отличные стерео и материалы корпуса.
Google Pixel 8. Оснащён он 6,1-дюймовым дисплеем, как и у Samsung S22/S23. У него тоже отличные камеры, есть влагозащита, поддержка беспроводной зарядки. Работает смартфон на «чистом» Android, а также ему доступно 7 лет обновлений.
Google Pixel 6a. Небольшой смартфон с хорошими камерами. Его слабая сторона — батарея. Но это проблема всех Pixel.
Xiaomi 12/12X. Эти смартфоны — братья-близнецы. Работают они оба на процессорах Snapdragon, только 12Х — на Snapdragon 870, а 12 — на Snapdragon 8 Gen 1. Второй мощнее, однако сильно греется и «садит» аккумулятор. В первую очередь на эти устройства нужно обратить внимание тем, кто не готов тратить большие деньги на смартфон.
Asus Zenfone 10. У него отличный дисплей, мощный процессор, быстрая зарядка, есть поддержка беспроводной зарядки. Правда, камера немного хуже, чем ожидалось, по сравнению с Samsung. Этот аппарат — для тех, кому не нравится Xiaomi или Samsung, но хочется компактный смартфон.
Apple iPhone 13, 14, 15. Но на самом деле переплачивать за 15-ю модель особо смысла нет, так как в ней изменений по сравнению с 13-й практически нет.
Sony Xperia 10V. Процессор здесь хуже, чем у вышеперечисленных. Это Snapdragon 695. Отличается смартфон интересным дисплеем, необычным дизайном. Камера, однако, у него «так себе».