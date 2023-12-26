Большинство россиян считают Telegram новым СМИ

Почти две трети россиян (74%) считают Telegram новым средством массовой информации (СМИ). Об этом «Газете.Ru» стало известно из опроса Mediacom.Expert совместно с Anketolog.ru. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции.

Около половины респондентов (49%) считают Telegram мессенджером, а остальные 51% относятся к сервису как к полноценной соцсети. Почти две трети россиян (61%) регулярно используют Telegram для просмотра видеороликов. Из них 14% делают это ежедневно, 13% – раз в неделю, 34% – время от времени.

Большинство респондентов (65%) назвали Telegram мессенджером года. На втором месте (29%) WhatsApp, а на третьем – Viber c 2%.

Две трети россиян (65%) следили за новостями 2023 года в социальных сетях, по телевизору – 60%, на новостных сайтах – 58%, информационных ресурсах – 52%, и по радио – 22%.

Чат-ботами в уходящем году пользовались 76% опрошенных, из которых 80% находят их удобными. Неудобными чат-боты считают 20% пользователей.