Китай запустил три спутника
Китай запустил в космос еще три научно-исследовательских спутника с помощью ракеты-носителя Long March-11 (Changzheng-11). Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Это уже 503-й запуск в космос ракет-носителей Long March.
«Центр запуска спутников Тайюань запустил ракету с побережья Янцзяна в провинции Гуандун на юге Китая, в 6:39 утра (1:39 по мск)», — говорится в сообщении.
До этого Китай в третий раз запустил первую в мире ракету на метане и жидком кислороде. Запуск осуществили с космодрома Цзюцюань в 2:39 мск. Ракета вывела на орбиту три спутника — HongHu, TianYi-33 и HongHu-2.
26 октября КНР запустила пилотируемый корабль «Шэньчжоу-17» с тремя тайконавтами на борту к станции Tiangong.
Корабль стартовал с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Для доставки корабля на орбиту использовалась двухступенчатая ракета-носитель CZ-2F/G.