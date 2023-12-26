Китай запустил три спутника

Китай запустил в космос еще три научно-исследовательских спутника с помощью ракеты-носителя Long March-11 (Changzheng-11). Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Это уже 503-й запуск в космос ракет-носителей Long March.

«Центр запуска спутников Тайюань запустил ракету с побережья Янцзяна в провинции Гуандун на юге Китая, в 6:39 утра (1:39 по мск)», — говорится в сообщении.

До этого Китай в третий раз запустил первую в мире ракету на метане и жидком кислороде. Запуск осуществили с космодрома Цзюцюань в 2:39 мск. Ракета вывела на орбиту три спутника — HongHu, TianYi-33 и HongHu-2.

26 октября КНР запустила пилотируемый корабль «Шэньчжоу-17» с тремя тайконавтами на борту к станции Tiangong.