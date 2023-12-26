На Android обнаружился ворующий пароли «Хамелеон»

Специалисты ThreatFabric обнаружили вирус, который умеет отключить сканер отпечатка пальца на смартфоне. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

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Вирусная программа, названная Chameleon («Хамелеон»), распространяется через сервис Zombinder — набор приложений, выдающих себя за популярный браузер Google Chrome. Создали «Хамелеона» научили программу отключать некоторые функции смартфона, а затем воровать личные данные.

Одна из особенностей ПО — возможность отключения биометрического сенсора на Android-смартфоне. В этом случае аппарат выдает ошибку при попытке снять блокировку — для входа пользователю приходится вводить цифровой пароль. Затем вирус ворует данные владельца девайса.

Также «Хамелеон» умеет выдавать фейковую HTML-страницу за раздел с настройками. Таким образом программа может похищать пароли и прочие конфиденциальные данные. Вирус работает на смартфонах под управлением Android 13 и более ранних версий ОС. В качестве мер защиты от «Хамелеона» специалисты ThreatFabric рекомендовали включить функцию Play Protect и избегать установку программ через APK-файлы.