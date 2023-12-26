Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом

Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв «одолжить» ненадолго деньги, сообщает РИА Новости. Эксперты отмечают, что аферисты пользуются тем, что в предпраздничной суете люди теряют бдительность. Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что мошенники взламывают мессенджеры с помощью рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, замаскированной, например, под просьбу проголосовать за ребёнка. Также они выманивают одноразовый код, который нужен, чтобы привязать аккаунт еще к одному устройству.