В единую биометрическую систему переданы данные десятков миллионов россиян

В России в единой биометрической системе (ЕБС) хранятся десятки миллионов образцов лица и голоса граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Поволоцкого.

По его словам, процесс передачи данных из отечественных банков завершен более чем на 80%. Большинство организаций уже направили в базу данные пользователей, давших на это свое согласие. Вся переданная биометрия имеет ограниченный срок действия - два года. После этого все данные автоматически будут удалены из ЕБС.

В настоящее время обсуждается, как без дополнительных очных визитов можно дать пользователям дистанционно продлевать срок действия данных в системе. Гендиректор указал, что в соответствии с законом передача данных в ЕБС не может проводиться без уведомления гражданина, а от передачи сведений возможно отказаться.