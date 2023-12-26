В единую биометрическую систему переданы данные десятков миллионов россиян
В России в единой биометрической системе (ЕБС) хранятся десятки миллионов образцов лица и голоса граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Поволоцкого.
По его словам, процесс передачи данных из отечественных банков завершен более чем на 80%. Большинство организаций уже направили в базу данные пользователей, давших на это свое согласие. Вся переданная биометрия имеет ограниченный срок действия - два года. После этого все данные автоматически будут удалены из ЕБС.
В настоящее время обсуждается, как без дополнительных очных визитов можно дать пользователям дистанционно продлевать срок действия данных в системе. Гендиректор указал, что в соответствии с законом передача данных в ЕБС не может проводиться без уведомления гражданина, а от передачи сведений возможно отказаться.
Банки России информировали пользователей о передаче данных за 30 дней до ее начала. Некоторые клиенты отказывались от этого процесса. Однако таких отказов было очень мало — около одного процента от общего объема, отметил Поволоцкий.