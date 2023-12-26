Нейросети GitHub Copilot и Duet AI: смогут ли они заменить программистов

В динамичном мире разработки программного обеспечения GitHub Copilot и Duet AI становятся незаменимым инструментом, основанным на ИИ. Но кто из них лучше и сможет заменить программистов?

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GitHub Copilot, совместная разработка GitHub и OpenAI, поражает разработчиков автозаполнением кода в режиме реального времени, «языковой независимостью» и предложениями, учитывающими контекст. Идеальное решение для быстрого создания прототипов, оно ускоряет процесс написания кода.

С другой стороны, Duet AI — это чудо совместного программирования, предназначенное для командной работы. Работая независимо от конкретных IDE, он процветает в универсальных средах, поддерживая различные языки и фреймворки. Сильные стороны Duet AI заключаются в сценариях совместного программирования, способствующих командной работе над сложными проектами и помогающих в обслуживании кодовой базы за счет эффективного рефакторинга.