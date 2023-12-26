Названы истинные размеры YouTube

Итан Цукерман, основатель Института цифровой общественной инфраструктуры, провел интересное расследование об истинных масштабах YouTube, гиганта интернета. Используя собственный и в какой-то степени противоречивый метод, получивший название «пьяный набор», Цукерман вместе с экспертом по сбору данных Джейсоном Баумгартнером наугад брали URL-адреса видеороликов на YouTube, в итоге собрав более 10 000 действительно случайных видео. Этот подход позволил им подсчитать, что на YouTube размещено больше 13 миллиардов видео.

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Исследование также проливает свет на стремительный рост YouTube: по оценкам, только в 2023 году будет размещено 4 миллиарда видео. Цукерман и его команда также раскрыли феномен «длинного хвоста», когда видео с 10 000 и более просмотров составляют всего 4% от всего массива данных.