Представлена бесплатная нейросеть без цензуры

Французский стартап Mistral, основанный бывшими исследователями DeepMind, представил свою новую модель нейросети Mistral 8x7B. Как пишет портал Ferra, по сравнению с конкурентами, такими как Gemini, Mistral 8x7B не только мощнее, но и полностью бесплатная по лицензии Apache 2.0.

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Mistral 8x7B имеет уникальную способность работать с контекстом из 32 тыс. токенов, функционировать на нескольких языках, включая английский, немецкий, испанский, итальянский и французский, и хорошо генерировать код. В бенчмарках производительность Mistral соответствует или даже превосходит ChatGPT 3.5, считают авторы материала.

Еще одна особенность новинки — возможность локального развертывания Mistral. С помощью инструмента Ollama пользователи могут запускать Mistral локально и даже использовать версию без цензуры, dolphin-mistral, что обеспечивает более точную настройку.