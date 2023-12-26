«Мегафон» ответил на сообщения о списании денег при перезагрузке iPhone

Списание денежных средств со счета абонента и отправка платного SMS в страну-производитель не происходит при перезагрузке смартфона Apple и при обновлении iOS. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сотового оператора "Мегафон".

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Ранее в некоторыех Telegram-каналах стала распространяться информация, что iPhone снимает с россиян по 10 рублей за каждую перезагрузку телефона. В посте прикреплена переписка с оператором центра поддержки клиентов "Мегафона", в которой отображена жалоба пользователя на списание денег.

"При перезагрузке и обновлении iOS служебные SMS не отправляются, а значит деньги не списываются", - рассказали в "Мегафоне".

Однако, как пояснили в пресс-службе, при смене номера и повторной регистрации в сервисах FaceTime и iMessage на устройствах Apple происходит автоматическая отправка платного SMS в страну производителя для корректной работы приложений.