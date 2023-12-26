Huawei вернулась в топ-5 мировых разработчиков мобильных чипов

Китайский технологический гигант Huawei вернулся в топ-5 мировых разработчиков мобильных чипсетов, оправившись от санкций США. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на отчет аналитической фирмы Counterpoint Research.

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Согласно отчету Counterpoint Research за третий квартал 2023 года, производитель Hisilicon (полностью принадлежащий Huawei) сейчас занимает 5-е место на рынке чипсетов с долей 3%. Данная статистика, как пишет GizmoChina, говорит о восстановлении Huawei, которая на несколько лет выбыла из гонки из-за санкций США, наложенных в рамках Торговой войны.

Возвращение Huawei в список лидеров можно объяснить продуктовой линейкой компании в 2023 году. В первую очередь на это повлиял релиз флагманского смартфона Huawei Mate 60 на процессоре Kirin 9000s с поддержкой 5G, который мгновенно стал хитом в Китае.