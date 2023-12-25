Новые Apple Watch могут так и не появиться на полках магазинов в США

Компания Apple не сможет продавать новые модели Apple Watch в США, если до конца 25 декабря американский президент Джо Байден не отменит соответствующее решение Комиссии по международной торговле страны. Об этом сообщает CNN.

Новые Apple Watch могут так и не появиться на полках магазинов в США
© ТАСС

«У Байдена есть время до конца Рождества, чтобы отменить постановление Комиссии по международной торговле США, которое не позволяет Apple продавать Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, а также другие новые модели, потому что они нарушают патент», — говорится в тексте.

При этом в CNN считают маловероятным вмешательство американского главы в этот вопрос. По данным телеканала, компания уже удалила из своего интернет-магазина все новые модели Apple Watch.

Напомним, что в октябре комиссия признала Apple виновной в нарушении патентного законодательства, поскольку она использовала в своих смарт-часах технологию измерения уровня кислорода в крови, которая принадлежала производителю медицинского оборудования Masimo. На пересмотр решения давалось 60 дней.

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