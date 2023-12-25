Новые Apple Watch могут так и не появиться на полках магазинов в США
Компания Apple не сможет продавать новые модели Apple Watch в США, если до конца 25 декабря американский президент Джо Байден не отменит соответствующее решение Комиссии по международной торговле страны. Об этом сообщает CNN.
«У Байдена есть время до конца Рождества, чтобы отменить постановление Комиссии по международной торговле США, которое не позволяет Apple продавать Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, а также другие новые модели, потому что они нарушают патент», — говорится в тексте.
При этом в CNN считают маловероятным вмешательство американского главы в этот вопрос. По данным телеканала, компания уже удалила из своего интернет-магазина все новые модели Apple Watch.
Напомним, что в октябре комиссия признала Apple виновной в нарушении патентного законодательства, поскольку она использовала в своих смарт-часах технологию измерения уровня кислорода в крови, которая принадлежала производителю медицинского оборудования Masimo. На пересмотр решения давалось 60 дней.