Представлен миниатюрный powerbank со сменными портами для зарядки

Китайская компания Sharge, ранее известная как Shargeek, представила новый портативный повербанк Flow Mini.

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Это компактное зарядное устройство размером с кинопленку обладает емкостью батареи 5000 мАч и оснащено сменными зарядными разъемами.

Flow Mini отличается весом менее 100 г, что делает его идеальным для переноски в кармане. Девайс может похвастаться встроенным коннектором и мощностью 12 Вт.

Gizmochina

Сменные разъемы предназначены для подключений USB-C и Lightning, позволяя заряжать устройства без снятия чехлов толщиной до 1.37 дюйма. Второе устройство можно заряжать со скоростью до 12 Вт через интегрированный кабель USB-C, который также служит шнурком.

Размеры Flow Mini составляют 77.8 x 33.0 x 25.2 мм, при этом девайс имеет прозрачное и серебристое отделение с оранжевыми акцентами и светодиодными индикаторами.