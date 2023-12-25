В России начали производить чипы для интернета вещей

До конца 2023 года российские операторы сотовой связи и ряд других компаний получат для тестирования партию отечественных SIM-карт для межмашинного взаимодействия, которые используются в оборудовании интернета вещей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»), ссылаясь на Минпромторг РФ.

Новые чипы предназначены для использования в устройствах интернета вещей. К ним относятся «умные» бытовые приборы, промышленное оборудование, банкоматы и не только.

Главным производителем чипов выступает зеленоградская фабрика «Микрон». В 2024 году она выпустит не менее нескольких сотен тысяч изделий. В Минпромторге не исключают, что позже к ней подключатся другие предприятия вроде «НМ-Тех».

Массовое производство и продажа чипов начнутся в 2024 году. Однако российские операторы сотовой связи уже начали получать первые партии изделий для их тестирования.