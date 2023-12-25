Россию назвали крупнейшим рынком соцсетей в мире

«Главное не останавливаться на этом пути, ведь чем больше авторов контента переходит на отечественные площадки, тем больше на них пользователей и рекламодателей. В 2023 году число отечественных авторов (производителей контента) увеличилось до 63 млн человек (рост на 1,3% по сравнению с 2022 годом). Продолжается и рост числа сообщений (или объем создаваемого контента). В 2023 году этот показатель составил более 1,44 млрд единиц», — отметил Глущенко.