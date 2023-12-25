Россию назвали крупнейшим рынком соцсетей в мире
Россию можно по праву считать крупнейшим рынком социальных сетей и онлайн-платформ в мире, считает директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.
«Почти восемь из десяти россиян используют социальные сети, что является одним из самых высоких показателей проникновения социальных сетей в Центральной и Восточной Европе. Если в 2021 году общее количество пользователей отечественных социальных сетей составляло около 70 млн человек, то в 2023 году этот показатель вырос до 101 млн, а это 70% населения России», — сказал он.
Глущенко отметил, что качество российских социальных сетей выросло.
«Качество отечественных социальных сетей стало сопоставимо, а по отдельным параметрам превысило качество зарубежных аналогов. Это касается дружелюбности интерфейса, работы рекомендательных алгоритмов, удобства пользования сервисами, уровня модерации, работы технической поддержки, т.д. Не секрет, что тенденция к росту популярности и качества отечественных онлайн-платформ особенно заметна на фоне существенного спада активности по страницам и аккаунтам в зарубежных соцсетях», — сказал Глущенко.
По его словам, рост рынка стал возможен не только благодаря усилиям самих ИТ-компаний, но и благодаря государственным мерам поддержки.
«Главное не останавливаться на этом пути, ведь чем больше авторов контента переходит на отечественные площадки, тем больше на них пользователей и рекламодателей. В 2023 году число отечественных авторов (производителей контента) увеличилось до 63 млн человек (рост на 1,3% по сравнению с 2022 годом). Продолжается и рост числа сообщений (или объем создаваемого контента). В 2023 году этот показатель составил более 1,44 млрд единиц», — отметил Глущенко.
Также директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации подчеркнул, что 2023 год показал, что российская ИТ-отрасль внесла достойный вклад в укрепление технологического суверенитета России.
«Те зарубежные корпорации, что надеялись изолировать нашу страну в Интернет-пространстве, как мы видим, прогадали и понесли убытки», — сказал Глущенко.
Он добавил, что исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) о потенциале развития российских онлайн-платформ и социальных сетей необходимо проводить ежегодно.
«Подобные исследования важно проводить ежегодно, чтобы отслеживать эффективность работы компаний и принимаемых государством мер. Это полезно также для блогеров и рекламодателей – они смогут узнавать об альтернативных площадках для размещения контента или рекламы», — заключил Глущенко.